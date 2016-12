A Barilla il "Premio dei premi" del governo

foto LaPresse 16:38 - Il governo italiano premia la capacità di innovazione di una delle aziende simbolo del nostro Paese per dare uno schiaffo alla crisi. A ricevere il riconoscimento, il "Premio dei premi", è stato infatti il gruppo Barilla, che si è aggiudicato l'onorificenza grazie al suo impegno nella costruzione di uno stabilmento nuovo di zecca, inaugurato solo pochi mesi fa in provincia di Parma. - Il governo italiano premia ladi una delleper dare uno schiaffo alla crisi. A ricevere il riconoscimento, il "", è stato infatti ilche si è aggiudicato l'onorificenza grazie al suo impegno nellainaugurato solo pochi mesi fa in provincia di Parma.

Qui si fanno sughi - Si tratta di un impianto per produrre sughi, che è stato inaugurato a Rubbiano nell'ottobre 2012. Uno stabilimento progettato e ultimato in meno di un anno, grazie allo straordinario impegno del team e degli addetti Barilla e delle oltre 240 aziende esterne coinvolte, per un totale di 2000 lavoratori, con un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Un grosso impegno che, in tempi di crisi, assume un valore molto particolare.



All'avanguardia - Il sito produttivo si caratterizza perché tecnologicamente all’avanguardia: interamente progettato dai tecnici Barilla, ha un processo di produzione a ridotto impatto ambientale (-32% emissioni di CO2, -47% consumo idrico). E ancora, il sito si caratterizza per aver sviluppato importanti relazioni per l’intero indotto del settore. Più dell’80% dei fornitori dello stabilimento sono italiani, così come italiane al 100% sono due delle principali materie prime utilizzate: il pomodoro e il basilico.



Collezione di riconoscimenti - Così, dopo il riconoscimento per l’innovazione di prodotto ricevuto nel 2011, e per il progetto "Made in Barilla", premiato nel 2012, l'azienda alimentare si aggiudica anche il Premio dei Premi, iniziativa volta a sottolineare l’importanza che Palazzo Chigi attribuisce ad aziende, enti pubblici o privati o singoli ideatori, in qualità di attori dell’innovazione, sostenendo il loro ruolo nello sviluppo sociale, economico e scientifico del Paese.



Attenzione all'ambiente - Il nuovo stabilimento di Rubbiano è un progetto che concretizza il modo di fare impresa di Barilla, che si ispira allo slogan "Buono per Te, Buono per il Pianeta": prodotti buoni per le persone – sicuri, che esaltano gli ingredienti tipici della dieta mediterranea, e nutrizionalmente bilanciati, ma anche buoni per il pianeta, in quanto rispettosi dell’ambiente.



"Patrimonio del Paese" - Significative le parole con cui si espresse, all'inaugurazione, l'allora premier Mario Monti: "Il settore industriale è un patrimonio per il Paese coerente con il futuro: sta vivendo un momento difficile e la ristrutturazione è ancora in corso, ma ci sono esempi edificanti di imprese che hanno tracciato la strada. Le imprese, piccole e grandi, hanno dimostrato la capacità di rifarsi da sole, e per questo c’è il riconoscimento nel mondo".