foto Ap/Lapresse

15:55

- Apertura negativa per Wall Street, con il Dow Jones che segna -0,37% a 14.876 punti e il Nasdaq che perde lo 0,35% a 3.421 punti. A pesare sulla Borsa di New York la possibile caduta del governo in Portogallo, i disordini in Egitto e i dati cinesi deboli che alimentano i timori degli investitori sulla crescita economica globale.