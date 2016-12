Consulta: "Fiat non può estromettere la Fiom" Landini: "La Costituzione rientra in fabbrica"

foto LaPresse Correlati Fiat, a Pomigliano 19 operai messi in mobilità<br>per riassumere i sindacalisti della Fiom 15:37 - La Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, nella parte che consente la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) ai soli sindacati firmatari del contratto applicato nell'unità produttiva. La decisione è stata adottata nell'ambito del ricorso della Fiom, esclusa dalla Rsa, contro la Fiat. Tale articolo era stato usato dal Lingotto per estromettere Fiom dato che non aveva firmato il loro contratto. - La Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, nella parte che consente la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) ai soli sindacati firmatari del contratto applicato nell'unità produttiva. La decisione è stata adottata nell'ambito del ricorso della Fiom, esclusa dalla Rsa, contro la Fiat. Tale articolo era stato usato dal Lingotto per estromettere Fiom dato che non aveva firmato il loro contratto.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata e rimessa alla Consulta dai giudici dei tribunali di Torino, Modena, Vercelli, a seguito dei ricorsi presentati dai metalmeccanici della Cgil, esclusi dalle Rsa per non aver firmato il contratto specifico della Fiat, che richiama l'articolo 19 della legge 300 del 1970. Il sindacato aveva sollevato il contrasto con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, ossia sulla lesione del principio solidaristico, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di libertà sindacale.



Fiom: "Alla lunga la giustizia vince" - "Alla lunga la giustizia vince. Adesso chiederemo che ci siano dati gli strumenti per fare attività sindacale nello stabilimento Fiat di Pomigliano": è stato il primo commento del responsabile del settore auto Fiom di Napoli, Francesco Percuoco. "Già a novembre scorso - ha ricordato Percuoco - quando 19 dei nostri iscritti furono assunti nella newco in seguito alla decisione della Corte d'Appello di Roma, avevamo fatto richiesta di saletta e bacheca sindacale in fabbrica. Adesso ribadiremo le nostre richieste all'azienda".



Landini: "La Costituzione rientra in fabbrica" -"La Costituzione rientra in fabbrica. E' una vittoria di tutti i lavoratori. Non ci sono più alibi: il governo convochi immediatamente un tavolo con la Fiat e tutte le organizzazioni sindacali per garantire l'occupazione e un futuro industriale". Lo afferma il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, commentando la dichiarazione della Consulta. "E' ora che il Parlamento approvi una legge sulla rappresentanza", aggiunge.