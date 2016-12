Effetto Portogallo, Piazza Affari limita i danni

foto Afp Correlati Tutti i titoli del listino 18:00 - Nonostante i timori per la possibile caduta del governo in Portogallo, alla fine di una giornata pesante Piazza Affari recupera e chiude in calo dello 0,53% a 15.315 punti. In ribasso anche le altre principali Borse europee: Londra -1,17%, Parigi -1,08%, Francoforte -1,03% e Madrid -1,47%. - Nonostante i timori per la possibile caduta del governo in Portogallo, alla fine di una giornata pesante Piazza Affari recupera e chiude in calo dello 0,53% a 15.315 punti. In ribasso anche le altre principali Borse europee: Londra -1,17%, Parigi -1,08%, Francoforte -1,03% e Madrid -1,47%.

Timori per tenuta governo portoghese - Dopo le dimissioni del ministro portoghese delle Finanze i mercati temono per la tenuta del governo portoghese. Spaventano le possibili conseguenze della vicenda derivati: sotto la pressione della speculazione, in Portogallo i decennali salgono di 80 punti base.



L'Europa preoccupata - La Commissione Ue segue l'evolversi della situazione politica in Portogallo ''con preoccupazione'' e ritiene che essa ''debba essere chiarita al più presto possibile'' contro il rischio che la credibilità finanziaria del Paese, "appena ricostituita", sia ''messa in pericolo''. Lo ha detto il presidente dell'esecutivo Ue Barroso.



Sui mercati torna il rischio speculazione - Operatori e analisti guardano al rischio di tenuta del governo portoghese dopo le dimissioni del ministro delle Finanze e alle possibili conseguenze della questione derivati, con i titoli di Stato di Lisbona sotto la pressione della speculazione (+80 punti base il rendimento dei decennali, +6 e +5 per i bond spagnoli e italiani).



Il settore bancario ne risente - Un ritorno della tensione che non piace al settore bancario, che accusa pesanti cali (-2,6% l'indice Dj stoxx di settore). Ma la debolezza delle banche è stata appesantita anche da un report di Standard % Poor's che ha tagliato il rating di importanti istituti come Barclays, Credit Suisse e Deutsche Bank.



Frena anche la Cina - Bene all'umore delle Borse non ha fatto ovviamente la frenata della Cina con l'indice Pmi non manifatturiero di giugno ai minimi da nove mesi mentre nell'Eurozona l'indice Pmi composito, che monitora l'andamento dei comparti servizi e manifatturiero, è stato rivisto in ribasso a giugno a 48,7 punti, confermando la contrazione dei due settori. Ad appesantire la giornata ci pensano anche le quotazioni del petrolio, che volano sulle tensioni in Egitto e superano per la prima volta dal settembre scorso i 100 dollari al barile a New York.