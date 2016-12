foto Ansa

11:28

- E' in arrivo l'estensione dell'ecobonus al 65% anche per le caldaie e gli impianti a pompe di calore, escluse espressamente nel testo iniziale del decreto sull'efficienza energetica. Lo annuncia il sottosegretario allo Sviluppo, Simona Vicari. Poco fa, nel corso dell'esame in Aula, è stato annunciato l'arrivo dell'emendamento del governo. L'estensione sarà resa possibile grazie ai fondi del ministero dello Sviluppo Economico.