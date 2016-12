foto LaPresse

09:18

- Avvio negativo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che segna un -1,06% e il Ftse All Share che perde lo 0,98%. Tra i titoli principali vendite soprattutto su Unicredit (-2,2%) e Ubi (-2%). In controtendenza Mediaset che sale del 2% dopo le stime positive della pubblicità. Sulla stessa lunghezza d'onda di Milano anche le altre principali Borse europee: Franconforte -0,88%, Londra -0,48% e Parigi -0,90%.