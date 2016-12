foto LaPresse

08:35

- La Borsa di Tokyo chiude in ribasso dello 0,31% a 14.055,56 punti. Dopo infatti una prima parte della seduta positiva in cui l'indice Nikkei, grazie allo yen debole, ha toccato il suo picco massimo delle ultime cinque settimane, la tendenza si è invertita. Tiene l'indice Topix, in aumento dello 0,17% a 1.173,81 punti.