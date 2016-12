Merkel: "Superare l'emergenza lavoro in Ue"

foto Ansa Correlati Fabrizio Saccomanni: "Vicina la fine della crisi" 18:39 - "Non ci deve essere una generazione perduta". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, alla vigilia del vertice di Berlino sull'emergenza lavoro. La Merkel ha sottolineato che "la disoccupazione giovanile in alcuni Paesi Ue è troppo elevata da diversi anni e la situazione è diventata insostenibile". Come soluzione alla crisi, la cancelliera ha quindi indicato la vigilanza bancaria unica in modo da "portare nuovi investitori in Europa". - "Non ci deve essere una". Lo ha detto la cancelliera tedesca,, alla vigilia delsull'. La Merkel ha sottolineato che "la disoccupazione giovanile in alcuni Paesi Ue è troppo elevata da diversi anni e la situazione è diventata insostenibile". Come soluzione alla crisi, la cancelliera ha quindi indicato la vigilanza bancaria unica in modo da "".

La Merkel ha quindi spiegato come "in un continente che invecchia questa è una situazione insostenibile" e ha definito la disoccupazione giovanile "il problema europeo più impellente".



La road map della Germania - La Germania propone quindi di mettere a punto una road map, con un bilanciamento tra austerità e crescita, e con il rilancio del lavoro giovanile in primo piano. Secondo la Merkel, l'esperienza tedesca post-unificazione potrebbe essere in questo senso esemplificativa: "Dopo la riunificazione abbiamo maturato le nostre esperienze riuscendo a ridurre la disoccupazione con riforme strutturali, ora possiamo mettere a disposizione queste esperienze".



La cancelliera non esclude infine, almeno a medio termine, riforme dei Trattati Ue, ma l'emergenza lavoro è da affrontare prima, "anzi immediatamente".



La necessità dell'unione bancaria in Ue - L'unione bancaria inoltre rappresenta uno dei passi principali per riportare investitori in Europa. ''Con una vigilanza bancaria europea e stress test più ambiziosi - ha infatti spiegato la Merkel - possiamo riconquistare la fiducia perduta in Europa" e attirare di nuovo gli investitori. "Fino a questo momento - ha quindi concluso la cancelliera - non avevamo mai assistito ad una perdita così massiccia di fiducia nelle banche, e addirittura nella vigilanza bancaria".