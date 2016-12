foto LaPresse

17:55

- Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib chiude in perdita dello 0,60% a 15.365 punti, mentre il Ftse All Share cede lo 0,62% a 16.373,23 punti. A dettare il passo, e gettare incertezza sui mercati, torna la questione Grecia: secondo indiscrezioni, la Troika avrebbe dato infatti ad Atene un ultimatum di tre giorni per dimostrare di essere in grado di rispettare le condizioni del piano di salvataggio.