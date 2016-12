foto Ap/Lapresse

14:13

- "Io Saccomanni lo stimo moltissimo, ma la luce non la vedo ancora". Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, risponde al ministro: "Forse a fine anno comincia la ripresa". Ma "se non facciamo interventi forti, ed è questo che deve fare Letta, rischiamo di avere una risalita minima che non risolve i nostri problemi", ha aggiunto Squinzi dicendo che per ricreare "occupazione vera" in Italia serve una "crescita minimo al 2-3%".