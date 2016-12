foto LaPresse

08:48

- Quinta seduta consecutiva in rialzo per l'azionario giapponese. Alla Borsa di Tokyo l'indice Nikkei guadagna l'1,78% terminando sopra quota 14mila per la prima volta in cinque settimane, sulla scia di Wall Street che ha preso coraggio, sui dati positivi. Bene le azioni delle società esportatrici grazie a uno yen debole.