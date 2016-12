foto Ap/Lapresse

15:55

- Apertura in rialzo per Wall Street: il Dow Jones guadagna lo 0,61%, il Nasdaq segna un +0,23%, mentre l'indice S&P sale dello 0,75%. A dettare fiducia sul mercato statunitense, i buoni risultati delle Piazze europee e di quella di Tokyo. Gli investitori restano tuttavia in attesa dei dati macroeconomici di oggi che permetteranno di scattare una fotografia del settore manifatturiero e quello immobiliare