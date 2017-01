foto Ansa

19:44

- Si è spento a Milano, dopo una lunga malattia, l'imprenditore Giuseppe Rotelli. Proprietario del gruppo ospedaliero San Donato, era anche azionista del gruppo editoriale Rcs. "Da oltre 2 anni - si legge in una nota - lottava contro una malattia che non gli ha però impedito di essere nel pieno della sua attività sino all'ultimo, con la passione che ha sempre contraddistinto il suo impegno per la costante crescita del suo amato gruppo".