Lapo Elkann, esordio in borsa da protagonista

19:47 - Lapo Elkann sbarca in borsa da protagonista con la sua Italian Indipendent. L'azienda nata due anni ha debuttato questa mattina sull'AIM Italia con il proprio titolo ad un prezzo di 28,55 euro. Già nel pomeriggio scambiava a 30,2 euro con un rialzo superiore al 16%. Lo scorso anno l'impresa aveva chiuso con un fatturato di oltre 15 milioni di euro.



Il fondatore dell'azienda ha dichiarato ai nostri microfoni di aver "puntato sui giovani, su persone che avevano voglia, coraggio e determinazione" e sembra che le sue scelte lo stiano premiando. Durante l'intervista ha sottolineato più volte di aver creato un team i cui componenti "non sono partiti privilegiati e hanno lottato con grinta, giorno per giorno" per ottenere questi risultati.