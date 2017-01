foto Ufficio stampa

- Da lunedì primo luglio le tariffe della luce aumenteranno dell'1,4%, con un aggravio medio di 7 euro l'anno, mentre le bollette del gas scenderanno dello 0,6%, per uno sconto identico, di 7 euro, come comunica l'Autorità per l'energia nel suo aggiornamento trimestrale. I due opposti interventi sui prezzi dunque, con un aumento sulla luce e un risparmio sul gas, si compensano per un costo finale per le famiglie pari a zero.