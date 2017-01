foto Afp

18:14

- Piazza Affari chiude la giornata in rosso, con il Ftse Mib a -1,24%, a 15.239 punti. Sulle banche prevalgono le vendite (Unicredit -3,38% e Intesa Sanpaolo -2,15%), mentre tengono i titoli del lusso. Contrastati gli energetici, tra i quali perdono quota Eni ed Enel, mentre Terna chiude in rialzo a +1%. Pesante Fiat, che cede il 2,72%, e giù anche Telecom (-2,38%). In controtendenza Finmeccanica (+1,26%) e Mediaset (+2,76%).