foto LaPresse

09:21

- Piazza Affari apre in in rialzo, con il Ftse Mib che sale dello 0,42% a 15.497 punti. Tra i titoli in evidenza Mediaset (+2,34%), Finmeccanica (+1,53%), Mps (+1,7%) e Fiat (+1,18%). Positive anche le altre principali Piazze europee: Londra +0,35%, Parigi +0,31%, Francoforte +0,50%.