foto Dal Web

17:59

- Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,44% a 15.430 punti. Il Ftse All Share segna un incremento dello 0,52% a 16.431 punti mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,99% a 12.458 punti. Tra i titoli, in evidenza Mediaset (+7,79%), Banco Popolare (+3,50%) e Tenaris (+2,85%).