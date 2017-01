foto Afp

12:16

- Le manovre di correzione dei conti pubblici del 2012 hanno migliorato in parte il bilancio dello Stato ma "hanno generato effetti depressivi su un'economia, come la nostra, in difficoltà e in recessione". Lo dice il pg della Corte dei Conti, Salvatore Nottola, che aggiunge: "Le prospettive non appaiono migliori". Nottola evidenzia poi i forti rischi di strumenti come i derivati per gli enti locali e per il bilancio statale, su cui "serve trasparenza".