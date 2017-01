Banche, ok Ecofin al "fallimento ordinato"

foto Ansa Correlati Ok alla supervisione bancaria europea 08:22 - "Fallimento ordinato" delle banche, all'Ecofin c'è l'accordo. Dopo una riunione di oltre sei ore i ministri dell'Economia dei 27 hanno infatti raggiunto un compromesso al riguardo. Agli istituti di credito viene ora consentito di evitare che a pagare per le banche in difficoltà siano gli Stati, spesso rischiando il collasso come è accaduto nel caso di Cipro. - "Fallimento ordinato" delleDopo una riunione di oltre sei ore i ministri dell'Economia dei 27 hanno infatti raggiunto un compromesso al riguardo. Agli istituti di credito viene ora consentito di, spesso rischiando il collasso come è accaduto nel caso di Cipro.

Saccomanni: "Un buon compromesso" - "E' un buon compromesso nella direzione dell'unione bancaria, contribuisce a spezzare il circolo vizioso tra rischio sovrano e rischio bancario", ha commentato su Twitter il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni al termine della riunione dei ministri. L'accordo "aumenta la stabilità finanziaria in Europa", ha detto il collega francese Pierre Moscovici.



"Così si tutelano i risparmiatori" - Il meccanismo definito dall'Ecofin, secondo Saccomanni, è un "sistema di tutela dei risparmiatori che combina un quadro armonizzato con flessibilità necessaria a tener conto di specificità nazionali". In pratica è stato trovato un compromesso tra i Pesi, come Francia e Gran Bretagna, che volevano più flessibilità, cioè la possibilità di scegliere da soli a chi far pagare il conto delle banche che falliscono, e quelli come la Germania che invece volevano regole uguali per tutti.



Secondo il ministro irlandese Micheal Noonan, l'accordo "ci porta dal 'bailout' al 'bail-in'", ovvero dal salvataggio da parte degli Stati alla suddivisione delle perdite all'interno della banca stessa, "tutelando così i contribuenti".



Cosa succederà ora - In base al meccanismo definito, quando una banca fallisce, a rimetterci saranno in prima battuta gli azionisti, poi gli obbligazionisti meno assicurati, e infine i depositi, fatti salvi quelli sotto i 100mila euro che sono garantiti da una direttiva europea. Soddisfatto anche il commissario Ue al mercato interno Michel Barnier, auotre della direttiva originale, che ora vuole anche il via libera del Parlamento Ue entro l'anno.