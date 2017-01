foto Ansa

21:40

- "In queste ore sto avendo contatti con il presidente della Commissione, Josè Manuel Barroso, e il presidente del Parlamento, Martin Schulz, per aiutare a trovare un compromesso sul bilancio Ue". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Enrico Letta, dopo l'incontro con il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. "Ovviamente ciò è decisivo per il buon esito del Consiglio europeo", ha aggiunto.