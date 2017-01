foto LaPresse

17:47

- Piazza Affari, dopo aver ripiegato in scia al Pil Usa sotto le stime, ha ripreso quota in seguito all'apertura positiva di Wall Street e ha infine chiuso in netto rialzo. Il Ftse Mib segna un +2,03% a 15.362,88 punti, mentre il Ftse All Share si attesta a 16.347,31 punti (+2%). Bene i titoli bancari dopo il via libera di Bankitalia alla restituzione dei Tremonti Bond.