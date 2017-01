foto LaPresse

13:32

- Sul caso derivati, sollevato dalla stampa, e sui pericoli per l'Italia arrivano le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni. "Si è trattato di un normale controllo della Corte dei Conti. Non c'è nessun aggravio sui conti pubblici", ha spiegato Saccomanni a proposito dei rischi per i titoli rinegoziati nel 2012. Anche la Corte dei Conti ha precisato che si tratta di un'operazione finanziaria "definitivamente chiusa".