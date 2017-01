Crisi, Draghi: "Bce sempre pronta ad agire"

foto Ap/Lapresse Correlati Bce, Draghi: ok misure anti crisi 10:57 - "La Bce è stata molto attiva nel rispondere alla crisi". Lo ha dichiarato nel suo intervento all'assemblea nazionale di Parigi, il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi. "Abbiamo difeso con decisione la stabilità dell'unione monetaria e quindi dei nostri soldi. E siamo pronti ad agire ancora quando necessario", ha aggiunto. - "La Bce è stata molto attiva nel rispondere alla crisi". Lo ha dichiarato nel suo intervento all'assemblea nazionale di Parigi, il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi. "Abbiamo difeso con decisione la stabilità dell'unione monetaria e quindi dei nostri soldi. E siamo pronti ad agire ancora quando necessario", ha aggiunto.

Quanto poi alla ricetta per uscire dalla crisi, La Bce torna a ribadire concett importanti già espressi. ''Si deve fare in modo che il risanamento dei conti pubblici, necessario per contenere il debito, sia quanto piu' possibile 'amico' della crescita'', ha sottolineato Draghi, spiegando che ''per esempio, appoggiarsi meno ad aumenti di tasse aiuterebbe ad aumentare il reddito disponibile dei cittadini''.



Sistema bancario sia credibile - ''Per assicurare che la supervisione unica'' sul sistema bancario ''sia credibile, deve essere accompagnata da un meccanismo che possa gestire il fallimento delle banche senza causare instabilità finanziaria. Ecco perche' abbiamo bisogno del Single Resolution Mechanism''., aggiunge il presidente della Bce:questa è la ''chiave per aumentare la fiducia nelle banche dell'eurozona''.



Limiti della politica monetaria - ''E' importante riconoscere che ci sono limiti a quello che la politica monetaria può ottenere. Non e' una questione dei fini del nostro mandato'', dice ancora parlando all'assemblea nazionale di Parigi, sottolineando che ''la politica monetaria non può creare una crescita economica''. Insomma, i governi facciano ciascuno la propria parte.