foto Ap/Lapresse

09:23

- Inizio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,14% a 15.078 punti, mentre il Ftse All Share un +0,15% a 16.051 punti. Dopo l'apertura la Borsa di Milano inverte subito la rotta e il Ftse Mib cede lo 0,27% a 15.015 punti, frenato da Saipem (-2%), Tenaris (-1,25%) e Unicredit (-0,7%). Segno meno anche per Mediobanca (-0,72%), Intesa (-0,16%), Banco Popolare (-0,44%) e Bpm (-0,06%).