foto Ap/Lapresse

17:47

- Chiusura negativa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,37% a 15.056 punti e il Ftse All Share lo 0,36% a 16.028 punti. Tra i maggiori rialzi del giorno Diasorin (+3,71%), Tenaris (+3,33%), Prysmian (+3,06%) e Fiat. Chiusura in flessione per i Btp, con vendite che si accentuano nel pomeriggio e lo spread sul Bund decennale che si porta in area 310 punti base.