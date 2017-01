foto Ap/Lapresse

14:40

- "Dobbiamo tenere in mente che la spesa di bilancio basata sui debiti non è la via per la crescita". Questo l'avvertimento di Mario Draghi, che vede "segnali di stabilizzazione" nella situazione economica europea ma aggiunge: "L'incertezza rimane". Il presidente della Bce si augura che "lo stimolo monetario e i miglioramenti sui mercati supporteranno una ripresa durante l'anno" e conclude: "Non comprimeremo artificialmente lo spread".