Alimentari, ad aprile crollo delle vendite: -4,5%

Italia, carrello più caro dell'11% sulla media Ue 11:55 - Ad aprile le vendite nel settore alimentare hanno subito un calo dello 0,7% su marzo e del 4,5% nel confronto annuo. Lo rileva l'Istat. Non va meglio per le vendite al dettaglio, che sempre ad aprile scendono dello 0,1% su marzo e del 2,9% su base annua. Si tratta della decima flessione tendenziale consecutiva.

Male iper e supermercati - Ad aprile la flessione delle vendite al dettaglio risulta più forte per la grande distribuzione (-3,9%) che per i piccoli negozi (-2,1%), già duramente colpiti dalla crisi nei mesi precedenti. In particolare, sono gli ipermercati (-5,5%) e i supermercati (-5,3%) a segnare le perdite più rilevanti, mentre, ancora per una volta, si salvano i discount (+0,4%).



Un po' meglio il settore non alimentare - La caduta degli alimentari risente del confronto con il periodo pasquale. Invece un po' meglio è andata per il settore non alimentare (+0,2% sul mese e -1,9% su anno). Guardando ai primi quattro mesi del 2013 l'indice grezzo delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora sia la dinamica delle quantità sia dei prezzi) registra una diminuzione del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2012, sintesi del calo del 2,1% per gli alimentari e del 4,2% per il comparto non food.



Tornando ad aprile, al deciso ribasso rilevato per cibo e bevande si affiancano variazioni tendenziali negative in tutti i gruppi di prodotti, con la sola eccezione per la voce 'Utensileria per la casa e ferramenta', con un +0,5%. Le flessioni di maggiore entità riguardano 'Cartoleria, libri, giornali e riviste' (-4,4%) e 'Giochi, giocattoli, sport e campeggio' (-4,1%).