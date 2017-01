foto Ap/Lapresse

09:15

- Avvio positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna una crescita dell'1,04% mentre il Ftse It All Share un aumento dello 0,97%. Tra i principali titoli, i migliori nelle prime battute sono quelli bancari, con Intesa in rialzo dell'1,7% e Unicredit dell'1,6%. Qualche vendita su Campari, che scende dello 0,45% mentre Mediaset tiene dopo lo scivolone di ieri e cede un marginale 0,2% a 2,38 euro.