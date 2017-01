foto Ap/Lapresse

15:48

- Apertura in calo per la Borsa di New York, indebolita dalla decisione della Fed di lasciare i tassi di interesse invariati e dall'andamento negativo dei mercati asiatici. L'indice Dow Jones perde lo 0,93%, il Nasdaq l'1,11% e l'S&P500 l'1,10%.