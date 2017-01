foto IberPress

14:30

- Negli ultimi cinque giorni di contrattazioni, nelle Borse europee sono andati in fumo quasi 690 miliardi di euro. I mercati hanno ridotto la capitalizzazione dai 7.002 miliardi di lunedì a 6.316 miliardi di ieri, penalizzate dagli annunci della Fed e dalle tensioni politiche di Atene. Attesa quindi per la riapertura, in una settimana in cui vanno in asta anche Ctz, Btp indicizzati e Bot a sei mesi.