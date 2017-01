foto Ap/Lapresse

17:58

- Chiusura pesante per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha lasciato sul campo l'1,89% a 15.254 punti e il Ftse All Share l'1,76% a 16.231 punti. Chiusura pesante per Mediobanca, il titolo, che ha ceduto il 9,42% a 4,4 euro, è stato congelato ben due volte per eccesso di volatilità.