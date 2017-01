foto Ap/Lapresse

15:41

- Dopo la seduta di ieri, la peggiore da novembre 2011, alla Borsa di New York rientrano i timori causati dall'annuncio della Fed di rallentare gli incentivi per l'economia Usa. Wall Street apre infatti in rialzo, con il Dow Jones che segna un +0,29% a 14.800,94 punti, il Nasdaq che avanza dello 0,18% a 3.3710,80 punti e lo S&P 500 che mette a segno un progresso dello 0,2% a 1.529,09 punti.