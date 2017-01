foto Ansa

12:30

- Sono 520mila i lavoratori in cassa integrazione a zero ore da inizio anno, con 460 milioni di ore nei primi cinque mesi, ed una perdita secca in busta paga per i dipendenti coinvolti di 1,7 miliardi, pari a una riduzione del salario di circa 3.300 euro al netto delle tasse. "Numeri spaventosi, segno della crisi profondissima", commenta la Cgil, secondo cui "servono risposte urgenti: il lavoro è la vera emergenza".