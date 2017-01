foto Ap/Lapresse

08:43

- Seduta positiva alla Borsa di Tokyo che chiude in netto rialzo dopo una partenza in calo. L'indice Nikkei ha guadagnato l'1,66% attestandosi a 13.230,13 punti, mentre l'indice Topix ha guadagnato lo 0,70% a 1.099,40. Il risultato positivo è dovuto alla flessione dello yen e al rialzo dei futures Usa, che hanno finito per oscurare i timori legati al piano di riduzione degli stimoli della Fed.