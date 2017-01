foto Ap/Lapresse

- Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, lancia un allarme Pil per il 2013. "Ad ogni rapporto del nostro centro studi abbiamo peggiorato le previsioni", dice all'assemblea Aitec (industria del cemento). Questo, prosegue, "vuol dire che è una situazione drammatica per il Paese". Squinzi parla di misure "interessanti" messe in campo dal governo per gli industriali. Ma per lui sono solo un primo passo perché "si può e si deve fare di più".