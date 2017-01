foto Ap/Lapresse

18:15

- Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che cede il 3,09% a 15.549 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno il 2,96% a 16.521 punti, mentre il Ftse Italia Star segna un ribasso dell'1,72% a 12.361 punti. La conferma che la Federal Reserve si appresta a ridimensionare la liquidità immessa sui mercati, oltre ad affondare le Piazze europee, infiamma anche lo spread tra Btp-Bund che termina a 288 punti.