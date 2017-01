foto Ap/Lapresse

12:31

- Numeri negativi per Piazza Affari, come per gli altri mercati europei che perdono oltre 2 punti percentuali, dopo le indicazioni della Fed. Quest'ultima stima una riduzione degli stimoli all'economia degli Stati Uniti. Il Ftse Mib perde il 2%: a pesare sul listino sono soprattutto i bancari con la Bper in asta di volatilità (-2,72%), Intesa Sanpaolo che perde il 3,7% e Ubi Banca il 3,91%.