foto Ansa

09:27

- Piazza Affari apre in deciso calo, con il Ftse Mib che perde l'1,31% a 15.835 punti. A pesare sull'indice milanese il tonfo dei mercati asiatici in scia ai timori legati ad una possibile stretta creditizia in Cina e alle dichiarazioni di Ben Bernanke della Fed.