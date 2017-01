foto Ap/Lapresse

21:03

- Dallo scorso autunno i rischi per l'economia americana sono diminuiti. Migliora anche il mercato del lavoro, anche se la disoccupazione resta elevata. Lo ha affermato Ben Bernanke. Il numero uno della Fed ha assicurato anche che, per il momento, il programma di acquisto di 85 miliardi di dollari di titoli al mese non rallenta. Se le previsioni di crescita sono corrette - ha concluso - l'acquisto di titoli da parte della Fed terminerà a metà 2014.