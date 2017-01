foto Ap/Lapresse

20:22

- La Federal Reserve ha deciso di lasciare fermi i tassi di interesse statunitensi. Lo ha reso noto la stessa banca centrale americana in un comunicato. Nessun cambiamento neppure sul fronte del programma di acquisto titoli, che rimane quindi a 85 miliardi di dollari al mese. Una scelta, fa sapere la Fed, che sottolinea come i rischi per l'economia Usa siano diminuiti.