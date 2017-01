foto Ap/Lapresse

17:58

- Chiusura di seduta in calo per la Borsa di Milano, sulla scia di Wall Street. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,94% a 16.045 punti, il Ftse Italia All Share lo 0,88% a 17.025 punti mentre il Ftse Italia Star guadagna lo 0,06% a 12.578 punti.