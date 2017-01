foto Ap/Lapresse

08:36

- Seduta in leggero calo per la Borsa di Tokyo, in una giornata di contrattazioni caratterizzate dalla volatilità e dalla prudenza per le mosse che potranno emergere mercoledì dalla riunione del Fomc, il board della Federal Reserve americana. L'indice Nikkei cede lo 0,20% attestandosi a 13.007,28, mentre lo yen si è ammorbidito contro dollaro ed euro.