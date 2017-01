Auto, in Europa vendite in calo: -5,9%

foto Dal Web 13:53 - Crisi nera per il mercato dell'auto in Europa che, a maggio, ha chiuso in calo del 5,9% a 1.083.430 vetture, contro le 1.151.531 del 2012. Secondo l'Acea, che ha diffuso i dati, si tratta del maggio più basso dal 1993. Ad aprile era cresciuto dell'1,8%. Nei primi cinque mesi del 2013 il mercato si attesta a 5.261.272 unità, in calo del 6,8%. in Europa che, a maggio, ha chiuso in calo del 5,9% a 1.083.430 vetture, contro le 1.151.531 del 2012. Secondo l'Acea, che ha diffuso i dati, si tratta del maggio più basso dal 1993. Ad aprile era cresciuto dell'1,8%. Nei primi cinque mesi del 2013 il mercato si attesta a 5.261.272 unità, in calo del 6,8%.

Anche il gruppo Fiat registra un calo dell'11% a 73.758 veicoli, la sua quota di mercato scende a 6,8 da 7,2% dello stesso periodo del 2012 ma in progresso rispetto al 6,3% di aprile . Nei primi cinque mesi dell'anno il gruppo italiano ha segnato un calo del 9,6% a 340.035, per una quota di mercato del 6,5 dal 6,7% del 2012.



Tra i singoli brand, la quota di mercato di Fiat a maggio in Europa si è mantenuta stabile al 5,3% rispetto a un anno fa. Tutte in calo invece le quote degli altri brand del Lingotto. Lancia/Chrysler è scesa allo 0,7% dallo 0,8% del 2012, Alfa Romeo si è attestata allo 0,6% contro il precedente 0,8% e Jeep ha chiuso maggio allo 0,1%, contro lo 0,2% del 2012.