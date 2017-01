foto Dal Web

12:48

- Entro domani in cassa per pagare la prima rata dell': il gettito atteso è di. Lo afferma laricordando che il pagamento riguarda tutti tranne la prima casa, i terreni e i fabbricati agricoli per i quali è stata sospesa. L'Ufficio studi della Cgia ha censito le tre principali categorie di immobili chiamate al pagamento (case di pregio, abitazioni locate/seconde case ed attività produttive) e ne ha calcolato il gettito.