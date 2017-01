18:18 - "Una delle finalità" del vertice tra i ministri di Italia, Francia, Germania e Spagna è quella di "dare un segnale di forte attenzione per il ritorno alla crescita delle nostre economie e per una efficace lotta alla disoccupazione giovanile, problema che c'è in tutta Europa". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni. "Precondizione essenziale per una crescita sostenibile - ha poi aggiunto - è consolidare i bilanci dello Stato".