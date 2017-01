foto Ap/Lapresse

17:52

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,23% a 16.152 punti. Il Ftse Italia All Share avanza dello 0,33% a 17.172 punti, mentre il Ftse Italia Star guadagna lo 0,52% a 12.594 punti. Sui mercati europei domina la prudenza visti i timori per eventuali mosse della Fed nella direzione di un rientro dal programma di riacquisto di bond.