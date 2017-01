foto LaPresse

16:38

- La Fiat ha presentato un esposto alla procura di Nola contro il blocco dell'attività produttiva nello stabilimento di Pomigliano. Per il Lingotto, che chiede che "vengano intraprese le iniziative opportune per consentire" la regolare attività lavorativa in occasione del primo sabato lavorativo con recupero, il blocco provocherebbe "gravi danni occupazionali e patrimoniali".