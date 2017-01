foto Ap/Lapresse

08:46

- Chiusura in positivo per la Borsa di Tokyo, dopo le fortissime perdite di ieri, che hanno visto un tonfo di oltre il 6%. L'indice Nikkei ha chiuso la seduta odierna, l'ultima della settimana, in rialzo dell'1,94% a 12.686,52 punti, sotto i massimi di seduta di 12.889,46 punti. A imprimere fiducia agli investitori i dati Usa su vendite al dettaglio e occupazione, risultati migliori delle attese.