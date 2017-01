foto Ap/Lapresse

16:33

- "L'alta disoccupazione giovanile in tanti Paesi europei e anche in Italia è una grande sfida per tutti noi". Parola del ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, intervenuto in vista del vertice sul lavoro, in programma domani a Roma. Schaeuble ha inoltre auspicato che il nostro Paese "applichi in fretta le riforme strutturali". Questo, secondo lui, è decisivo perché ci sia un effetto duraturo su crescita e occupazione.